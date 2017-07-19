Confcommercio: mercato Ets e trasporti, da 2028 oltre 11 mld costi anno in piu' -2

Trasporto strada, fino a 355 euro auto diesel, 250 benzina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - In particolare, evidenzia il rapporto Cer-Confcommercio, per il trasporto su strada l'aggravio e' stimato tra 4,7 e 11,3 miliardi di euro annui, con forti effetti sui carburanti che gia' scontano l'accisa piu' alta d'Europa. La quota principale dell'onere ricadra' sul diesel, con un incremento stimato fino a circa 7,7 miliardi di euro nello scenario peggiore. In questo caso, il prezzo del diesel potrebbe aumentare di oltre il 17% e quello della benzina di oltre il 14%, con rincari fino a 355 euro l'anno per le auto diesel e 250 euro per le auto a benzina. Secondo il Rapporto Cer-Confcommercio, i maggiori costi saranno trasferiti in misura pressoche' integrale sui consumatori finali, a causa della rigidita' della domanda di carburanti. La nuova componente legata alla CO2 arriverebbe a incidere per oltre il 10% sul prezzo finale alla pompa. Per gli autobus gran turismo l'aggravio potrebbe superare i 7 mila euro annui. Per l'autotrasporto, gli extracosti potrebbero raggiungere i 960 euro annui per i veicoli leggeri e superare gli 11 mila euro annui per i mezzi piu' pesanti.

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