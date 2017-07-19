Confcommercio: Lusetti rilancia l'unione tra associazioni, 'serve voce piu' forte'

'Disponibili a sederci. Dobbiamo riprovarci' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - Confcommercio rilancia la necessita' di unire le forze tra associazioni per capire i cambiamenti del settore e chiedere o proporre soluzioni alla politica. Lo ha detto il suo vicepresidente, Mauro Lusetti, nel corso della presentazione del primo Rapporto sul commercio dell'associazione.

Capire i fenomeni, saperli analizzare ed 'essere in anticipo rispetto ai bisogni quando si manifestano - ha spiegato - e' uno di quei servizi innovativi che un'associazione come Confcommercio e' nelle condizioni di dare, ma su questo terreno a noi non interessa avere una voce unica, quanto una voce piu' forte per poter essere ascoltati da una politica che spesso e' distratta su questi argomenti. Crediamo che ci siano tutte le condizioni per poterla realizzare attraverso la costruzione di alleanze e il superamento di barriere che nel passato hanno creato divisioni. Siamo disponibili nei confronti di chiunque voglia sedersi e aprire con noi questo cantiere'.

Un tentativo di questo genere era stato fatto anni fa, con il progetto Imprese per l'Italia, che poi non e' andato avanti.

'Ci sono momenti storici dove prevalgono le divisioni - ha risposto Lusetti - ma un'associazione come Confcommercio non puo' non caricarsi sulle spalle il compito di riprovarci'.

L'appello 'non e' tanto rivolto alle imprese artigiane, che sono comunque per loro dimensione anche abbastanza distanti rispetto ai temi del commercio e dei servizi, ma a quelle associazioni che sul mercato vogliono rappresentare il commercio in sede fissa e l'ambito dei servizi innovativi'.

L'orizzonte temporale per rispondere a questa chiamata 'e' dettato dagli eventi: le discussioni se si aprono devono anche avere una loro conclusione, perche' l'innovazione non aspetta i nostri tempi'.

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(RADIOCOR) 22-07-26 12:55:17 (0345) 5 NNNN