Confcommercio: Lombardia, -24% i negozi in 12 anni e -27,5% nei centri storici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - 'Appare evidente il rischio di desertificazione commerciale, in particolare dei centri storici - dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti -. Un trend che determina non solo un impoverimento economico e sociale, ma anche un abbassamento della qualita' della vita delle nostre citta', per la mancanza di socialita', presidio e sicurezza. E' necessario - aggiunge Massoletti - fare tutto il possibile per invertire la rotta, partendo da un sostegno alla digitalizzazione delle imprese, intesa come strumento di promozione e di miglioramento dei processi. Riteniamo inoltre necessario - conclude Massoletti - il rilancio dei Distretti del commercio e un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale'.

