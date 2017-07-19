Confcommercio: in 2025 per imprese terziario bolletta elettrica +29%, gas +70%

Rispetto al 2019. Lettera a Pichetto per misure strutturali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Nel corso del 2025, i prezzi all'ingrosso del gas e dell'energia elettrica in Italia hanno mostrato una tendenza alla diminuzione (-28% per il gas e -36% per l'energia elettrica nei primi cinque mesi rispetto a inizio anno), grazie anche alle politiche di contenimento degli oneri adottate dal Governo, ma nella parte finale dell'anno si e' registrata una nuova risalita con la bolletta energetica delle imprese che risulta ancora molto al di sopra del pre-Covid. Mediamente, infatti, nel 2025, la bolletta elettrica per le imprese del terziario di mercato e' aumentata del 28,8% rispetto al 2019, ultimo anno considerato 'normale' prima della pandemia e degli shock che hanno colpito i mercati energetici, quella del gas addirittura del 70,4%. Incrementi significativi anche nel confronto tra il quarto trimestre 2025 e il quarto del 2019: +38,9% per l'elettricita' e +52,6% per il gas. Emerge dal Rapporto 2025 dell'Osservatorio Confcommercio Energia (OCEN) che analizza in particolare l'impatto dei prezzi dell'energia sulle imprese del terziario di mercato. A incidere sulle bollette elettriche, in particolare, non e' solo la componente energia (60% del totale), ma anche gli oneri generali di sistema, tornati a pesare per quasi il 20% sul totale dopo la fine delle misure emergenziali.

Alla luce di questi dati e in vista dell'atteso, nuovo provvedimento in materia di energia, Confcommercio in una lettera inviata al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato la necessita' di strumenti normativi e politiche di sostegno per tutelare maggiormente le imprese del terziario di mercato, in particolare quelle di piccola e media dimensione. Nella lettera, Confcommercio ha sottolineato, in particolare, l'esigenza di rendere strutturali gli interventi sugli oneri di sistema e di riformare il mercato elettrico, attuando il disaccoppiamento dal prezzo del gas e garantendo alle Pmi prezzi calmierati dell'energia, esprimendo, inoltre, l'auspicio di favorire l'effettiva partecipazione delle Pmi all'Energy Release, nonche' di potenziare i meccanismi di supporto alla domanda, quali il Conto Termico, per sostenere le imprese nel percorso di transizione verso l'autoproduzione e l'efficienza energetica.

