Confcommercio: in 2025 per imprese terziario bolletta elettrica +29%, gas +70% -2

Piu' penalizzati hotel e grandi negozi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Secondo il rapporto di Confcommercio, i settori piu' penalizzati, sommando i costi della bolletta elettrica con quella del gas dell'ultimo trimestre 2025, sono gli alberghi di medie dimensioni con 9.117 euro di spesa media mensile, seguono i negozi di grandi dimensioni (5.979 euro), gli hotel di piccole dimensioni (5.263 euro), i negozi alimentari (2.334 euro), i ristoranti (2.083 euro), i bar (1.009 euro), i negozi non alimentari (855 euro). Sono dati che confermano come il costo dell'energia continui a rappresentare un freno alla competitivita' delle imprese del terziario di mercato e che risultano ancora piu' penalizzanti nel confronto con gli altri Paesi europei. Nel 2025, infatti, il prezzo medio dell'energia elettrica in Italia all'ingrosso e' maggiore del 79,6% rispetto alla Francia, del 78,7% rispetto alla Spagna e del 27% rispetto alla Germania. Va, inoltre, evidenziato che, tra il 2019 e il 2025, l'energia elettrica in Italia e' aumentata del 122%, quasi il doppio rispetto alla Francia (+64%) e tre volte e mezzo rispetto alla Spagna (+36%).

Il confronto tra la spesa per la bolletta elettrica del quarto trimestre 2025 e quella media del 2019, periodo ritenuto 'normale' prima della pandemia e della crisi energetica, offre una valutazione sul livello strutturale delle bollette elettriche. Il costo delle bollette nel quarto trimestre 2025 e' risultato mediamente superiore del 39% rispetto al 2019. Considerando che l'inflazione cumulata dei prezzi generali nello stesso periodo e' stata inferiore al 20%, emerge chiaramente che siamo ancora lontani dal poter considerare completamente assorbiti gli effetti della crisi energetica del biennio 2021-2022 sulle bollette dell'energia elettrica.

L'analisi della composizione degli importi medi delle bollette dell'energia elettrica evidenzia un marcato aumento dell'incidenza degli oneri di sistema nel quarto trimestre del 2025. Dopo essere scesi al 5% nella media del secondo e terzo trimestre, la loro quota sull'importo complessivo della bolletta e' aumentata nell'ultimo trimestre dell'anno al 20.4%.

L'analisi dei dati relativi alle bollette del gas degli ultimi tre mesi del 2025 segnala una spesa in diminuzione del 16% rispetto al corrispondente periodo del 2024. In una analisi piu' di medio periodo, la spesa negli ultimi tre mesi del 2025, se comparata con quella media del 2019, periodo ritenuto "normale", prima della pandemia e della crisi energetica, risulta superiore di oltre il 50%. Anche nel caso del gas, siamo quindi ancora molto lontano da poter considerare interamente assorbiti gli effetti sulle bollette del gas della crisi energetica del biennio 2021-2022.

