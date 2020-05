Confcommercio: con crollo domanda imprese e famiglie sale rischio deflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - "Secondo le attese, sulla spinta delle riduzioni registrate per i prodotti energetici i prezzi al consumo sono tornati a diminuire. Il dato e' sintesi di andamenti divergenti delle componenti piu' volatili: crescita per i prezzi degli alimentari freschi, su cui pesano problemi di raccolta e le tensioni indotte dall'accresciuta domanda proveniente dall'estero, e riduzione delle quotazioni delle materie prime energetiche". Cosi' in una nota l'Ufficio studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi. "E' evidente - continua la nota - che il vuoto di domanda complessiva da parte delle famiglie e delle imprese rappresenta un elemento che rischia di prolungare e amplificare le dimensioni della deflazione. Questo fenomeno si andrebbe a sovrapporre a una recessione la cui gravita' e' sempre piu' evidente, come certificato oggi dall'Istat con la revisione al ribasso del Pil nel primo trimestre.

