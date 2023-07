Confcommercio: Carlo Sangalli rieletto presidente Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 lug - Carlo Sangalli e' stato rieletto per acclamazione presidente di Confcommercio Lombardia dal nuovo Consiglio Generale (48 consiglieri in rappresentanza delle dieci associazioni territoriali Confcommercio lombarde). Ad affiancarlo per i prossimi cinque anni saranno Carlo Massoletti, vicepresidente vicario, e Giuseppe Freri, vicepresidente. 'Il terziario di mercato traina l'economia lombarda in particolare i settori dei servizi, della ristorazione e del commercio. In questo contesto ancora positivo preoccupano l'inflazione e il rialzo dei tassi che potrebbero generare una fase recessiva della nostra economia", ha detto Sangalli, sottolineando che "punto di forza della nostra Regione e' certamente la collaborazione pubblico-privato, fatta di ascolto e azioni concrete, che ha permesso di sostenere il sistema imprenditoriale anche nei momenti piu' complessi". In Lombardia sono oltre 541.000 le imprese attive nel terziario(erano 537.000 cinque anni fa) e rappresentano il 66% del totale delle imprese (814.196). Il Pil espresso dal terziario lombardo, 305,459 miliardi di euro, rappresenta il 71% del Pil regionale (429,53 miliardi).

Gli addetti del terziario in Lombardia sono quasi 3 milioni, il 67% del totale degli occupati in regione. Secondo Sangalli una delle sfide ancora aperte e' quella della rigenerazione del territorio: "Il rilancio delle periferie ha fatto qualche passo in avanti, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, ma resta una sfida ancora aperta e molto difficile. In questa sfida le imprese del commercio, dei servizi e del turismo restano indispensabili per una solida rigenerazione urbana in grado di rendere i territori piu' sicuri, vivibili e attrattivi", ha detto. Un altro fronte su cui occorre lavorare e' la riduzione delle burocrazia per le imprese: "Valorizzare le autonomie locali facendo sistema per ridurre i divari territoriali e sociali e' sempre un obiettivo prioritario.

Per il sistema delle nostre imprese questo significa burocrazia piu' leggera, meno pressione fiscale e piu' velocita' nella realizzazione di nuove infrastrutture strategiche materiali e immateriali", ha sottolineato.

Ars

(RADIOCOR) 10-07-23 14:06:58 (0360) 5 NNNN