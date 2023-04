Concessioni balneari: Bruxelles, da Meloni impegno allineamento norme Italia a legge Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - Il commissario al mercato interno Thierry Breton ha sollevato la scorsa settimana il problema delle concessioni balneari nell'incontro Roma con la premier Giorgia Meloni e quest'ultima 'ha garantito che le autorita' nazionali assicureranno molto presto l'applicazione delle regole europee, cio' significa che procederanno d allineare la legislazione nazionale italiana'. Lo ha detto la portavoce responsabile del mercato interno aggiungendo che Bruxelles esercitera' 'un sorveglianza molto stretta' su questo. La Commissione non ha specificato quali ulteriori mosse intende compiere: in teoria il prossimo passo della procedura di infrazione e' portare l'Italia in Corte di giustizia. Prima pero', aspetta di vedere se all'impegno verbale della premier seguiranno atti concreti. E' un fato che l'Italia ha recentemente deciso la proroga delle concessioni al 2024 considerata illegittima dal Consiglio di stato. L'odierna sentenza della Corte di giustizia Ue, a conferma del fatto che le concessioni balneari non possono essere rinnovate automaticamente e devono essere oggetto di selezione imparziale e trasparente, e' considerata dalla Commissione 'molto importante' e costituira' il faro delle prossime mosse per far applicare la legge europea.

Aps

