Conad Nord Ovest: entra in mercato drugstore, rileva rete di negozi PiuMe'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 dic - Conad Nord Ovest annuncia l'ingresso nel mercato dei drugstore con un accordo per l'acquisizione di General e delle societa' alla stessa collegate. Un'operazione che portera' sotto il controllo del gruppo fino a 260 negozi a insegna PiuMe' distribuiti in Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Lazio, Toscana e Veneto. General srl e' titolare, insieme alle societa' collegate, della catena PiuMe', realta' attiva nei segmenti home care e personal care. Per Conad Nord Ovest l'operazione rappresenta "un passo strategico per migliorare ulteriormente l'offerta ai propri clienti quale operatore multicanale, entrando nel settore drugstore", spiega una nota. L'operazione e' subordinata all'approvazione delle autorita' antitrust.

'L'operazione ci consentira' di massimizzare le potenzialita' e le sinergie della nostra rete di vendita ed essere la prima scelta per i clienti', ha commentato in una nota Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest, una delle principali realta' italiane della distribuzione associata, con un giro d'affari di 5,33 miliardi di euro. E' previsto "il mantenimento in forza di tutto il personale di sede e dei negozi", specifica la nota.

