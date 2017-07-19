Conad: 3,6mln a favore di 27 ospedali pediatrici con raccolta natalizia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 feb - Conad ha annuncia la raccolta di oltre 3,6mln di euro a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, a seguito dell'iniziativa 'Facciamo sentire il nostro amore' attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Si tratta del valore piu' alto mai raggiunto nelle cinque edizioni del progetto, dal 2021 ad oggi, portando la raccolta complessiva a oltre 11,5mln di euro. Durante l'operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90euro in piu', i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza.'Un risultato che ci spinge a continuare su questa strada, investendo nel futuro dei bambini e nel benessere dei territori', dice Francesco Avanzini, direttore Generale di Conad.

