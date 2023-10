Comuni: rapporto Ca' Foscari, al sud il record di squilibrio finanziario

467 criticita', maglie nere Calabria,Campania e Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Va alle regioni del sud, con Calabria, Campania e Sicilia in testa, il record degli squilibri finanziari per i conti delle casse comunali. A metterlo in evidenza il 'Rapporto sui comuni italiani' dell'Universita' Ca' Foscari giunto alla sesta edizione, anticipato oggi e che verra' presentato giovedi' nel corso del Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Dal 1 gennaio al 31 dicembre hanno deliberato la dichiarazione di dissesto o attivato una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 70 Comuni (44 nuovi riequilibri e 26 nuovi dissesti). Me se il valore medio nazionale e' del 12 per cento, quel che emerge e' una netta frattura tra Nord e Sud, con tre Regioni del Meridione a far registrare la maggior parte dei casi. In Calabria oltre un Comune su due (51%) ha attivato una delle due procedure.

Oltre un comune su tre in Campania (36%) e Sicilia (35%). Le altre quattro Regioni in cui il fenomeno ha assunto un certo rilievo sono la Puglia (28%), il Molise (24 %) la Basilicata (23 %) e il Lazio (21 per cento).

Al 31 dicembre 2022 i casi tra nuovi casi e procedure non risolte i dissesti attivi risultavano in totale 205. Tra dissesti e riequilibri le procedure di criticita' finanziaria attive sono ben 467. 'Un fenomeno che non accenna ad affievolirsi e reclama urgenti riforme' si legge nel rapporto.

Le procedure attivate dal 1989 (anno di istituzione del dissesto finanziario), e dal 2012, (anno di introduzione della procedura di riequilibrio) sono state, al 31 dicembre 2022, 1.243 (732 dissesti e 511 riequilibri), corrispondenti a 931 comuni. Con alcune amministrazioni che piu' volte si sono trovate in disequilibrio finanziario.

'Si conferma la forte connotazione territoriale, con una prevalenza del fenomeno nel Mezzogiorno - si legge ancora nel rapporto - e mentre il numero dei piccoli comuni coinvolti prevale in valore assoluto, la maggiore incidenza della criticita' finanziaria e' in quelli piu' grandi'.

