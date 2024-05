Comuni: nel 2023 a Roma pagate multe stradali per 138,7 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Roma e' il comune capoluogo di provincia del Lazio che, nel 2023, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha anche messo in luce come il comune abbia incassato piu' di 138,7 milioni di euro. In totale, nel 2023, i comuni capoluogo laziali hanno incassato quasi 148,5 milioni di euro. Se Roma occupa il primo posto della classifica regionale (e il secondo di quella nazionale), sul secondo e terzo posto del podio si posizionano Rieti (7,5 milioni) e Latina (1,3 milioni). Chiudono la graduatoria regionale i comuni di Frosinone (612mila) e Viterbo, con oltre 220.000 euro ricavati da multe per violazione del codice della strada.

