Comuni: Corte Costituzionale, su numero mandati dei sindaci decide lo Stato

Illegittima legge Sardegna che supera limite TU Enti locali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - E' costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.60/2023 (redattore Nicolo' Zanon) con la quale viene dichiarata incostituzionale una norma della legge Sardegna in contrasto con il Testo unico degli enti locali (articolo 51, comma 2, in vigore dal 14 maggio 2022) secondo cui i sindaci dei comuni con meno di 5mila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. Nella pronuncia la Corte ribadisce che "la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia 'ordinamento degli enti locali' va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all'articolo 51 della Costituzione". Solo il legislatore statale, conclude la sentenza, puo' "stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi". Questo limite, ricordano i giudici, e' stato introdotto "come ponderato contraltare alla loro elezione diretta" e "serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale", quali par condicio effettiva tra i candidati, liberta' di voto dei singoli elettori, genuinita' complessiva della competizione elettorale, "fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticita' degli enti locali".

