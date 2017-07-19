Comuni: Cnel, su servizi viabilita' in piccoli enti livelli attivita' piu' intensi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Per il servizio di viabilita', che non ricomprende i trasporti pubblici locali, la dimensione comunale incide in modo significativo: i piccoli enti mostrano valori piu' alti di attivita' per abitante, segno di un presidio diffuso ma oneroso, con evidenti diseconomie di scala. Sono i dati della relazione del Cnel sui servizi pubblici 2025. La maggiore intensita' si registra in quasi tutti gli indicatori, mentre i grandi centri si distinguono solo in alcuni ambiti, quali le concessioni (fino a 9,5 per 1.000 abitanti al Centro, contro 3,76 di media) e i permessi di sosta per persone con disabilita' e ZTL (quasi 94 per 1.000 abitanti al Nord-Est, contro i quasi 21 di media). Per l'illuminazione pubblica i piccoli comuni superano i 313 punti luce per 1.000 abitanti, mentre i grandi centri urbani si attestano su 123. Tra le Regioni, Molise e Abruzzo si distinguono per valori nettamente superiori alla media in progetti, direzioni lavori e collaudi. Le Marche emergono per livelli alti di collaudi e punti luce da gestire ogni 1.000 abitanti. Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna si distinguono soprattutto per concessioni suolo, mentre Umbria, Emilia-Romagna e Liguria spiccano per permessi sosta persone con disabilita' e accesso Ztl.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-12-25 12:35:53 (0240)PA 5 NNNN