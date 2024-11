Comuni: Cnel, spesa media procapite 43 euro dedicata a gestione del territorio -2

Liguria regione con piu' interventi in pulizia greto fiumi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 nov - Alcuni indicatori, si legge in una nota di Villa Lubin, consentono di comparare i livelli di performance relativi agli ambiti di piu' immediato interesse per la collettivita', come la pulizia del greto dei fiumi, che vede una media di 0,17 interventi ogni 1.000 abitanti. Il servizio risulta piu' intenso in uno dei territori a piu' elevata fragilita' idrogeologica, la Liguria, con 0,39 interventi ogni 1.000 abitanti. A seguire Calabria e Basilicata.

Relativamente alla potatura di piante vi e' una media di 12,5 interventi ogni 1.000 abitanti, con un'intensita' maggiore al Sud (16,5) e in particolare in Calabria (25,3), Molise (20,8) e Abruzzo (18,8). Per quel che riguarda le nuove alberature sono mediamente 4,25 ogni 1.000 abitanti. Il Sud riflette performance peggiori, con una media di poco piu' di 1,81 nuovi alberi ogni 1.000 abitanti, anche se i piccoli comuni arrivano a tre. I grandi comuni (oltre 100.000 abitanti) del Nord-Ovest sono quelli con i servizi migliori: 11,40 alberi ogni 1.000 abitanti.

