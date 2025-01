Comuni: Cnel, polizia locale gestisce in media 464 multe ogni mille abitanti

Di cui 261 con autovelox, telelaser, t-red, controlli ztl (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 gen - La polizia locale gestisce mediamente ogni mille abitanti 3,4 incidenti, eleva oltre 464 contravvenzioni, di cui 261 con mezzi strumentali (autovelox, telelaser, t-red, sistemi di controllo delle zone a traffico limitato, etc.) e rimuove 4,3 veicoli. Lo rileva il Cnel nella Relazione sui servizi pubblici 2024, presentata lo scorso ottobre.

La Liguria e il Lazio sono le Regioni dove la polizia locale e' particolarmente attiva sul fronte dell'attivita' di polizia stradale, mentre all'opposto si trova il Molise. In termini dimensionali, l'attivita' e' piu' intensa nei grandi Comuni, anche se nel Sud cio' avviene in minor misura rispetto al Centro e al Nord. Per le attivita' di polizia locale relative alle sfere ambientale, amministrativa, giudiziaria e tributaria, mediamente ogni 1.000 abitanti vengono gestiti 1,9 fermi e sequestri amministrativi, 6,3 sanzioni di natura annonaria, commerciale e amministrativa, 0,9 querele e denunce, 1,9 arresti, sequestri penali e trattamenti sanitari obbligatori (Tso), 21,8 attivita' di informazione ed investigazioni per attivita' comunali o di altri enti, 3,2 ricorsi in opposizione all'autorita' giudiziaria e 6,3 nulla osta al rilascio di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico.

