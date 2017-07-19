Comune Roma: chiusa positivamente Conferenza servizi su termovalorizzatore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Il Commissario Straordinario di Governo Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che certifica la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi sul progetto del Termovalorizzatore di Roma. Lo rende noto un comunicato precisando che con lo stesso atto e' stato emanato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale (Paur), e sono state rilasciate la Valutazione di impatto ambientale e l'Autorizzazione integrata ambientale.

"La realizzazione del polo impiantistico del 'Parco delle Risorse Circolari' andra' a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell'organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma. Questo consentira' alla citta' di chiudere in autonomia il ciclo dei rifiuti, migliorare il servizio di raccolta, ridurre in modo strutturale il ricorso al trasporto fuori dalla Capitale e generare risparmi significativi per l'Amministrazione e quindi per i cittadini", si legge nella nota.

Com-Cel.

