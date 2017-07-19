Competitivita': von der Leyen si difende, fatto molto ma missione non compiuta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 set - Van der Leyen ha scrupolosamente messo in fila quanto fatto dalla sua Commissione, tenendo presente che i dispositivi legislativi una volta presentati entrano nella sfera di potere di Parlamento e governi Ue ed e' anche li' che occorre rintracciare spesso gli ostacoli del percorso di realizzazione delle strategie definite a Bruxelles.

INNOVAZIONE - L'Europa, dice von der Leyen non e' solo uno sfidante (di Usa e Cina) per la leadership tecnologica rimodellata dall'intelligenza artificiale: e' un leader in molti campi che definiranno questa corsa. La potenza di calcolo, ad esempio: l'Europa possiede alcuni dei migliori supercomputer al mondo.i giganti della tecnologia in tutto il mondo continuano a costruire computer piu' grandi e veloci, siamo riusciti a rafforzare il posizionamento globale. Sei anni fa c'erano due supercomputer nella top 10 mondiale, attualmente ce ne sono quattro grazie al lancio lo scorso anno di Jupiter in Germania e di HPC6 in Italia. Poi l'Europa e' ben posizionata nel mondo dell'adozione dell'intelligenza artificiale: non sta cercando di recuperare terreno, e' tra i primi, alcune aziende europee sono al top in molte applicazioni. Per esempio e' il caso di Lovable, l'app svedese di IA., che trasforma le idee di chiunque in app o siti web perfettamente funzionanti. L'estate scorsa e' diventata l'azienda di software piu' veloce della storia, raggiungendo un fatturato annuo di 100 milioni di dollari.

Oggi ha un valore di quasi 4 miliardi. Lo scorso giugno, il 10% di tutti i nuovi siti web nel mondo e' stato realizzato con Lovable. O il campione francese Mistral. Nel 2025, il numero di aziende europee che adottano l'intelligenza artificiale e' aumentato del 67% su base annua. Per von der Leyen 'possiamo davvero entrare in gara, ma dobbiamo capitalizzare i nostri punti di forza e mettere la nostra infrastruttura digitale al servizio dell'industria e degli innovatori'.

Sulle fabbriche di intelligenza artificiale la risposta del settore privato europeo 'e' stata impressionante': obiettivo iniziale mobilitare 20 miliardi di euro di investimenti per sviluppare le gigafactory, Bruxelles ha ricevuto 230 miliardi di euro di proposte dal settore privato. Oggi saranno firmati i primi progetti pilota.

Nel nuovo bilancio Ue la Commissione parla di 'una potenza di fuoco proposta di oltre 400 miliardi di euro' con un aumento del doppio dei fondi per la ricerca, cinque volte piu' di oggi per il digitale e sei volte maggiore per le tecnologie pulite.

Pero' ci sono gli ostacoli al mercato unico per cui una startup di intelligenza artificiale proveniente dal Portogallo o dalla Romania non riesce a crescere in tutto il continente. E oggi spesso non e' cosi'. Troppe barriere (il Fmi parla d i barriere interne che costituiscono un dazio del 45% sulle merci e del 110% sui servizi. 'Non dovrebbe essere piu' facile trovare fortuna oltreoceano che oltre i confini europei': di qui la tabella di marcia per ridurre le barriere con impegno al 2028 su mercato dei capitali, servizi, energia, telecomunicazioni, la quinta liberta' per la conoscenza e l'innovazione, nonche' il 28 regime per le imprese innovative con scadenze concrete. ECONOMIA VERDE - Von der Leyen non ha ripreso gli impegni di decarbonizzazione per quanto riguarda le scadenze, specie sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2040 la decisione sulla quale e' stata appena rinviata dai governi, ma ha rilanciato la necessita' della transizione che costituisce per la Ue una 'grande opportunita''. Diverse le ragioni: dalla riduzione dei costi energetici alla riduzione della dipendenza dall'importazione di combustibili fossili.

