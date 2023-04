Compagnie aeree: S&P, settore ad alto rischio per normative su emissioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - S&P lancia l'allarme sulle compagnie aeree europee che dovranno fare i conti con le stringenti normative sulle emissioni nocive di gas. Per l'agenzia di rating il comparto e' a 'Rischio elevato' (o '5') ed e' attualmente l'unico settore aziendale ad avere un livello cosi' elevato di rischio. E' quanto si legge nel report dal titolo 'Le compagnie aeree europee sosterranno i costi del carbonio piu' elevati'. S&P ha cosi' abbassato il giudizio sulle compagnie aeree europee rispetto al 2020 e ha puntato l'indice soprattutto sui vettori a corto raggio, considerando tra questi anche i non europei che tuttavia hanno un vasto numero di voli nell'area commerciale europea, ossia compagnie ad esempio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Regno Unito e della Svizzera. Potrebbero infatti essere le piu' esposte, anche se alla fine l'intero comparto delle compagnie aeree sara' vulnerabile. Ad ogni modo, secondo S&P, se la caveranno meglio le compagnie aeree piu' solide e in grado di riversare sui clienti il rialzo dei costi, in modo da non aggravare la propria qualita' creditizia. Anzi, in tal caso, tali compagnie potrebbero ricevere addirittura benefici, se calera' la concorrenza e sempre che i viaggi non saranno esposti alle pressioni del ciclo economico. Di sicuro per S&P si ampliera' il divario di prestazioni tra i vari Paesi europei, con le compagnie piu' deboli che si ritroveranno sotto pressione o addirittura in una condizione di default.

emi-

(RADIOCOR) 03-04-23 13:40:26 (0357) 5 NNNN