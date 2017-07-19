Compagnia del Gusto: acquisisce piattaforma Winelivery

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - Compagnia del Gusto Holding, holding italiana attiva nel settore food & beverage con focus su brand iconici ad alto potenziale di sviluppo, annuncia l'acquisizione di Winelivery, piattaforma digitale e fisica specializzata nel mondo wine & beverage, nata nel 2017 per mettere in relazione consumatori e brand attraverso un modello integrato di retail, delivery, esperienza e servizi digitali. La piattaforma conta circa 1,7 milioni di download e mette a disposizione del Gruppo un patrimonio di competenze tecnologiche e dati costruito nel corso degli anni. L'operazione rappresenta un nuovo passaggio nell'evoluzione industriale di Compagnia del Gusto: sebbene l'asset Winelivery entrera' a far parte della Business Unit vitivinicola Compagnia delle Vigne, la piattaforma potra' acquisire una rilevanza strategica a beneficio dell'intero Gruppo.

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