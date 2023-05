Common Home: Assoholding premia Simona Romani della Luiss

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - 'Alla Luiss elaboriamo programmi per rendere i nostri studenti protagonisti delle trasformazioni del futuro. Io vorrei contribuire con loro a portare questi cambiamenti nel mondo. Il premio rappresenta per me un incentivo per pensare ad un futuro rigenerativo rivolto ai bambini e a chi e' meno fortunato' ha spiegato la professoressa e prorettrice per la didattica con delega alle lauree magistrali della Luiss, Simona Romani. 'La nostra associazione'- ha spiegato Gaetano De Vito, presidente Assoholding, durante la premiazione - 'e' impegnata nella formazione imprenditoriale dei giovani affinche' possano diventare i leader del cambiamento di domani ed essere pronti alle sfide che attendono le organizzazioni del futuro'.

