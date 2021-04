Commissione Ue: vice dg Concorrenza si dimette, passa a studio legale Latham&Watkins -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 apr - Oggi la Commissione europea ha accettato le dimissioni a partire dal primo maggio prossimo e dato il via libera al nuovo lavoro dell'alto funzionario condizionato pero' al rispetto di una serie di restrizioni per fronteggiare i possibili rischi legati a eventuali conflitti di interesse e alla reputazione della stessa Commissione. Restrizioni sono previste per il periodo fino al giorno in cui effettivamente smettera' di lavorare per la Commissione. Lo ha indicato il portavoce responsabile del bilancio.

Prima di dirigere come vice il settore degli aiuti di Stato, Mosso era vicedirettore generale per le fusioni. Durante il periodo in cui restera' in servizio, Mosso dovra' astenersi da pubblicizzare informazioni ricevute in relazione ai suoi compiti a meno che non siano gia' tali e restera' legato a questo obbligo anche dopo aver lasciato la Commissione. Il tipo di restrizioni previste quando entrera' a far parte dello studio legale americano non e' noto: per conoscerle occorre avanzare una richiesta formale alla Commissione.

La Commissione impone che un membro dello staff debba chiedere l'autorizzazione prima di accettare qualsiasi impiego nei due anni successivi alla cessazione della sua carica. Se, tuttavia, il suo lavoro futuro e' correlato a quello svolto durante il mandato negli ultimi tre anni, la Commissione puo' vietarlo, qualora rischia di entrare in conflitto con i legittimi interessi della Commissione. E' inoltre vietato agli alti funzionari di esercitare pressioni o altre attivita' di difesa di terzi nei confronti della Commissione per dodici mesi dopo aver lasciato la Commissione, se l'attivita' di lobbismo riguardasse questioni di cui erano responsabili negli ultimi tre anni di servizio.

