Commissione Ue: Meloni, no dubbi Fitto superi esame commissioni Parlamento

'Certo, poi ci sono le dinamiche politiche' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - "Ma guardi, non credo, nel senso, se io devo guardare alla competenza, alla serieta' di Raffaele Fitto, che e' una persona stimata a 360 gradi anche in Europa, non ho dubbi che superi l'esame della Commissione. Poi le altre dinamiche sono politiche. E li' chiaramente tutto diventa piu' complesso, pero' dipende da noi, dipende da quanto l'Italia riesce a muoversi compatta, perche' noi dobbiamo ricordare che Raffaele Fitto non e' il commissario di Fratelli d'Italia, il commissario del governo, e' il commissario italiano". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa in onda stasera su Rai1 rispondendo alla domanda se le commissioni del Parlamento Ue chiamate a votare Fitto 'potrebbero farci la festa'. "Poiche' le forze politiche tutte hanno una loro influenza in Europa, in Europa fa la differenza la nostra compattezza" ha aggiunto Meloni.

"Escludo che il Partito Socialista europeo possa prendere sul Commissario italiano una posizione diversa da quella che indica la delegazione italiana, che e' anche la piu' rappresentativa. Quindi credo che se noi riusciamo a muoverci in maniera compatta, non ho dubbi".

