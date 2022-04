Commercio: Wto, con la guerra dimezzate stime di crescita mondiale in 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 apr - La guerra in Ucraina potrebbe dimezzare la crescita del commercio mondiale prevista per il 2022. E' quanto indica l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Secondo lo studio dell'organizzazione, la situazione geopolitica potrebbe portare a una crescita del commercio mondiale tra il 2,4% e l 3%, quando a ottobre 2021 la stima era di un +4,7%.

'La sofferenza e la distruzione pesano soprattutto sulla popolazione ucraina ma i costi in termini di reazione degli scambi e della produzione probabilmente colpiranno tutto il mondo a causa dell'aumento dei prezzi degli alimenti e dell'energia e della riduzione della disponibilita' di beni esportati da Russia e Ucraina', si indica in una nota del Wto. 'I Paesi piu' poveri sono fortemente minacciati dalla guerra, in quanto sono quelli che hanno una spesa in percentuale piu' elevata in derrate alimentari rispetto ai Paesi piu' ricchi', si aggiunge, indicando che la guerra in Ucraina potrebbe avere anche 'un impatto sulla stabilita' politica'. Anche se il peso di Russia e Ucraina sul commercio mondiale non e' elevato, questi due Paesi hanno una grande rilevanza nell'esportazione di prodotti alimentari e di energia. Secondo il Wto, nel 2019 i due Paesi hanno distribuito circa il 25% del grano mondiale, il 15% dell'orzo e il 45% dei girasoli. Inoltre, la Russia vale il 9,4% del commercio mondiale dei carburanti, percentuale che sale al 20% per il solo gas naturale.

