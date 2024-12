Commercio: solo 4% esercenti in Italia non accetta pagamenti digitali

Survey della piattaforma Community Cashless Society di Thea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Gli esercenti italiani virano verso il cashless sulla scia delle preferenze dei clienti. Non solo il valore delle transazioni cashless raggiungera' i 471 miliardi di euro nel 2024, rispetto ai 174,3 miliardi di euro del 2015 grazie a policy pro cashless, innovazioni tecnologiche e nuove abitudini degli italiani. Ma attualmente solo il 4% degli esercenti in Italia non accetta pagamenti digitali e per 1 esercente su 2 i pagamenti cashless rappresentano oltre il 50% del fatturato (per 3 su 4 oltre il 30%), su un campione di 500 esercenti, innanzitutto nei settori quali le attivita' ricettive e taxi, all'ultimo posto il commercio al dettaglio, i servizi alle persone e le lavanderie. E' quanto emerge dalla decima edizione della Survey della piattaforma Community Cashless Society di Thea Group, presentata durante il secondo Advisory Board a Roma. Con questa edizione, The European House - Ambrosetti offre un punto di osservazione privilegiato sul cambiamento della societa' rispetto al cashless nell'ultimo decennio. E' rilevante, inoltre, il contributo del cashless alla sostenibilita' ambientale: un impatto positivo che ha abilitato - dal 2015 al 2023, il risparmio di 33,3 milioni di kg di Co2, pari alla quantita' di Co2 assorbita da circa quattro volte la superficie boschiva del Trentino-Alto Adige o all'inquinamento prodotto da un terzo del parco auto circolante in Italia. Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence di Teha Group: 'Un vantaggio che comprende anche l'impatto ambientale grazie al risparmio di Co2 consentito da ogni transazione digitale'.

