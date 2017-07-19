Commercio: Sejourne', Commissione impegnata per armonizzare tasse su piccoli pacchi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Con riferimento alle spedizioni a basso valore, durante l'incontro tra Sejourne', Urso e i rappresentanti dell'industria italiana, e' stato espresso apprezzamento per la decisione della Commissione di anticipare al primo luglio l'introduzione della tassa sui pacchi extra-Ue di 3 euro. Si tratta, ha evidenziato Urso, di un primo passo importante, cui dovra' seguire la definizione di un quadro europeo chiaro e coordinato, in grado di contrastare pratiche di dumping e garantire condizioni di concorrenza eque, a tutela delle imprese e dei consumatori.

Fla-Liv.

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