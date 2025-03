Commercio: Sefcovic negli Usa, tentativo per evitare i dazi di Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 mar - Il commissario al commercio Mars Sefcovic e' in viaggio per gli Usa per un incontro con il segretario al commercio Howard Lutnick e la rappresentante al commercio Jamieson Greer. Lo ha indicato la Commissione europea. Sulla Ue grava la decisione di Trump di far scattare nuovi pesanti dazi dal 2 aprile contro produzioni europee. La linea Ue e' cercare di evitare una guerra dei dazi con gli Usa, ma nello stesso tempo sono pronte ipotesi di reazione immediata nel caso in cui i dazi americani fossero confermati. In settimana e' previsto un viaggio di Sefcovic a Pechino.

Aps

(RADIOCOR) 24-03-25 12:55:27 (0348) 5 NNNN