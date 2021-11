Commercio: Sangalli, ripresa solo dal 2023, rischio inflazione

Confcommercio: Pil 2021 a +6,2%, oltre la stima del governo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Per Confcommercio, la crescita del Pil Italia alla fine di quest'anno segnera' un +6,2%, tasso leggermente superiore a quello indicato dal governo nella Nadef (6,0%). Per il 2022, Confcommercio stima invece un +4,0% mentre il governo indica un tasso superiore: +4,7%. Quanto ai consumi, l'associazione delle imprese che operano nel commercio prevede un +5,0% nel 2021 e un +3,5% nel 2022, contro un piu' 5,2% e + 5,0% del governo. I numeri sono stati illustrati questa mattina a Roma nella conferenza di apertura del VI Forum internazionale di Confrasporto-Confcommercio. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha ribadito le preoccupazioni del comparto sulla limitazione alla crescita dei consumi a causa delle tendenze inflattive in atto. Quanto all'attuale congiuntura, Sangalli ha detto che "la ripresa dell'economia italiana e' piu' intensa delle attese: proviamo a correre, insomma. Ma corriamo per recuperare nel 2022 i livelli prepandemici del 2019, mentre per i consumi bisognera' attendere addirittura il 2023". "Senza dimenticare - ha aggiunto - alcuni potenziali fattori frenanti sul piano internazionale tra cui i rischi di una inattesa accelerazione dell'inflazione".

