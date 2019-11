Commercio: Riccardo Garosci nuovo presidente dell'Aice

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - Riccardo Garosci e' il nuovo presidente dell'Aice (Associazione italiana commercio estero di Confcommercio che conta oltre 800 imprese associate). Succede a Claudio Rotti. Lo ha eletto per acclamazione l'assemblea dei soci che si e' svolta in Confcommercio Milano. Garosci e' un imprenditore nei settori del food e del fashion, alla guida di aziende ad elevata propensione all'export. Gia' parlamentare europeo, e' stato vice presidente della Commissione economica del Parlamento stesso ed e' attualmente amministratore, a Parigi, della Maison de l'Italie (struttura che fa riferimento al Ministero degli Esteri). "L'export e l'internazionalizzazione - ha detto Garosci - sono leve di sviluppo fondamentali per il nostro Sistema Paese e Aice, in continuita' con la presidenza di Claudio Rotti, si battera' per tutelare gli interessi delle imprese che operano da e per l'estero, sia a livello nazionale sia in Europa, basandosi sul principio che il commercio internazionale e' fonte di crescita e di creazione di occupazione. Un commercio libero, senza barriere protezionistiche, ma guidato da regole certe e condivise a tutela del lavoro e dell'ambiente".

Gdo

