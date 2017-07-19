Commercio: ok Ue riforma quadro doganale, piattaforme responsabili pagamento dazi -2

Entro primo novembre tassa di gestione su piccole spedizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 3 set - Per contribuire a coprire l'aumento dei costi derivanti dal monitoraggio del numero crescente di piccoli pacchi che entrano nella Ue attraverso il commercio elettronico, entro il 1 novembre 2026 sara' introdotta una tassa di gestione a livello della Ue sulle piccole spedizioni. La Commissione fissera' il livello della tassa prima che inizi ad essere applicata dagli Stati membri.

La tassa di gestione e' distinta dalla precedente decisione del Consiglio di eliminare l'esenzione storica dai dazi doganali per le importazioni di valore inferiore a 150 euro.

Il testo istituisce una nuova agenzia decentrata per le dogane, analizzera' i dati costantemente aggiornati sulle importazioni e sulle esportazioni contenuti in un nuovo centro doganale digitale, piattaforma centrale che consente agli importatori e agli esportatori di interagire con le dogane. Avra' sede a Lille, in Francia, sara' operativa nel 2027.

Viene poi creata una nuova categoria di imprese piu' trasparenti: gli operatori economici di fiducia e certificati. Le imprese che forniscono informazioni complete sulla circolazione e sulla conformita' delle proprie merci, e che rispettano altri criteri rigorosi, beneficeranno di procedure doganali semplificate, risparmiando cosi' tempo e denaro. Le imprese piu' affidabili potranno mettere in circolazione nella Ue le loro merci senza un intervento doganale attivo.

L'unione doganale Ue, uno dei maggiori blocchi commerciali al mondo, gestisce scambi per un valore di oltre 4 300 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 14% del commercio mondiale. Nel 2025, 2.200 uffici doganali e 84.000 addetti hanno riscosso quasi 31 miliardi di euro a titolo di dazi doganali e hanno gestito l'importazione, l'esportazione e il transito di circa 6 miliardi di pacchi frutto del commercio elettronico e piu' di 1,5 miliardi di articoli frutto del commercio tradizionale. Oltre il 90% dei pacchi frutto del commercio elettronico arrivati nella Ue provenivano dalla Cina.

Aps

(RADIOCOR) 03-09-26 15:39:00 (0452) 5 NNNN