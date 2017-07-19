Commercio: Nomisma, tra 2015-2025 scomparsi 86mila negozi di vicinato in Italia -2

Ristorazione cresce (+26% unita' locali e +69% addetti) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - A livello settoriale, il commercio di prossimita' e' il piu' colpito mentre, secondo Nomisma, la ristorazione e' in espansione (+26,2% unita' locali e +69,4% addetti). La flessione riguarda in particolare le attivita' nei settori cultura e svago (-28,0% per numero di esercizi, -19,5% gli addetti) e tessile-abbigliamento (rispettivamente -21,4%, -6,1%), insieme a comparti tradizionali come ferramenta, gioiellerie, mobili e alimentari. Segnali positivi sono emersi invece dal commercio di articoli per l'edilizia (-2,3% quanto a unita' e +21,4% gli addetti) e da quello legato alla cura della persona (+0,4%, +27,5%) trainati rispettivamente dalle dinamiche del ciclo edilizio e da una crescita della domanda di servizi. Inoltre, tra il 2015 e il 2024 i ricavi per le aziende sono aumentati in media del 37,6%, con le grandi imprese che registrano performance piu' solide. A livello settoriale, la ristorazione ha registrato una crescita dei ricavi del 54,6%, seguita dal segmento dei bar (+51,2%), dagli alimentari e bevande (+44,4%) e dalle ferramenta (+41,0%). Piu' complessa la situazione dei settori tessile, abbigliamento e accessori e in quello relativo a cultura e svago (rispettivamente +16,5% e +13,3%). In questo scenario, l'analisi dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione tra il 2015 e il 2025 restituisce un quadro contraddittorio: a fronte di una riduzione media dei valori di compravendita dei negozi pari allo 9,0% a livello nazionale, i canoni di affitto complessivamente hanno fatto registrare un aumento del 12,9%.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:30:07 (0314) 5 NNNN