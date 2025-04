Commercio: Lagarde, fiducia in futuro, interessi nazionali e europei allineati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr - "Non ho dubbi che possiamo innescare uno european momentum, uno slancio europeo, se i leader sono disposti a cogliere l'occasione. Se dalle mie parole sembra che io sia fiduciosa sul futuro dell'Europa, e' perche' lo sono". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando da Dublino, dove ha ricevuto il Sutherland Leadership Award. "Sappiamo cosa ci ostacola: una tradizione storica per cui un solo veto puo' far fallire l'interesse collettivo di altri 26 Paesi. Ma visto il cambiamento geopolitico in atto, sono convinta che gli interessi nazionali ed europei non siano mai stati cosi' allineati. In questo mondo sottosopra, un voto a maggioranza qualificata sarebbe intrinsecamente piu' democratico", ha detto.

Ars

(RADIOCOR) 02-04-25 21:47:26 (0775) 5 NNNN