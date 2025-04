Commercio: Lagarde, Europa per essere forte deve essere unita, serve cambiamento positivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr - "In un momento in cui le principali economie stanno adottando agende strategiche coese - utilizzando i dazi, per esempio, per ottenere concessioni su altri obiettivi strategici, l'Europa non puo' permettersi di essere divisa. Se non siamo in grado di prendere decisioni in modo europeo, gli altri useranno questo contro di noi. Per essere forti, dobbiamo essere in grado di agire come un'unica entita' in diversi settori chiave. E questo significa che dobbiamo cambiare strutturalmente il modo in cui prendiamo le decisioni". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando da Dublino, dove ha ricevuto il Sutherland Leadership Award.

"Nonostante un quadro difficile, vedo un'enorme opportunita' per l'Europa. Le strutture che un tempo sembravano permanenti stanno tornando a essere fluide, possiamo sfruttare lo slancio creato dagli eventi geopolitici per guidare un cambiamento positivo. Come possiamo, come europei, essere all'altezza del momento? Abbracciando un'idea semplice che, a prima vista, sembra contraddittoria, ma che in un mondo sottosopra perfettamente senso: dobbiamo cooperare per competere e dobbiamo sfruttare il nostro vantaggio competitivo", ha detto Lagarde, sottolineando che "sul fronte economico, dobbiamo lavorare insieme per semplificare la nostra economia in modo da poter mantenere il nostro posto in un mondo dominato da giganti. Se lo faremo, potremo attrarre talenti e investimenti". Secondo la presidente della Bce "non possiamo fermarci a meta' strada, abbiamo poco tempo a disposizione".

