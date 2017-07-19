Commercio: Istat, vendite dettaglio +0,5% a novembre, +1,3% su anno -2

Commercio online record da marzo 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Rispetto allo scorso anno, il valore delle vendite e' in crescita esclusivamente per la grande distribuzione e il commercio online; quest'ultimo, in particolare, vede l'aumento piu' significativo da marzo 2023. Nel trimestre settembre - novembre 2025, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio registrano un incremento in valore (+0,1%) e una diminuzione in volume (-0,1%). Le vendite dei beni alimentari vedono un lieve aumento in valore (+0,1%) e un calo in volume (-0,2%), mentre quelle dei beni non alimentari sono in aumento sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,2% e +0,1%). Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali prevalentemente positive tra i vari gruppi di prodotti. L'aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+5,9%), mentre il calo piu' consistente si osserva per gli Altri prodotti (-0,4%). Rispetto a novembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio e' in aumento per la grande distribuzione (+2,1%) e il commercio elettronico (+8,3%), mentre registra una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%) e le vendite al di fuori dei negozi (-1,9%).

