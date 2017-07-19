Commercio: Istat, -0,5% vendite al dettaglio settembre, +0,5% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Nel terzo trimestre 2025, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio sono in lieve aumento in valore (+0,1%) e diminuiscono in volume (-0,4%). Variazioni di segno analogo si rilevano sia per le vendite dei beni alimentari (+0,1% in valore e -0,9% in volume) sia per quelle dei beni non alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume). Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i vari gruppi di prodotti.

L'aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+4,0%) mentre i cali piu' consistenti si osservano per le Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-5,7%) e Abbigliamento e pellicceria (-5,2%). Rispetto a settembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio e' in aumento per la grande distribuzione (+0,4%), le vendite al di fuori dei negozi (+1,9%) e il commercio elettronico (+7,3%), mentre si registra una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-0,4%).

'A settembre 2025 si rileva, per entrambi i settori merceologici, un calo congiunturale delle vendite al dettaglio, sia in valore sia in volume. Su base annua, si continua a registrare un aumento delle vendite in valore, sebbene in progressivo rallentamento, che si contrappone ad una persistente diminuzione di quelle in volume', rileva l'Istat, aggiungendo che 'rispetto allo scorso anno, a settembre il valore delle vendite e' in crescita in tutte le forme distributive, ad eccezione delle imprese operanti su piccole superfici; l'aumento e' piu' significativo nel commercio elettronico'.

