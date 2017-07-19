Dati
            Notizie Radiocor

            Commercio: Iperal aderisce a Federdistribuzione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mar - 'Entrare a far parte di Federdistribuzione - dichiara Antonio Tirelli, presidente di Iperal Supermercati - significa poter partecipare attivamente al confronto con le societa' che ne fanno parte su temi di interesse comune. Ritengo inoltre importante contribuire al riconoscimento da parte delle istituzioni del ruolo economico e sociale del nostro settore di tutela del potere d'acquisto delle famiglie. In questo contesto, metteremo a disposizione la nostra esperienza di azienda lombarda profondamente radicata nel territorio e orientata alla creazione di relazioni di fiducia durature'.

            Federdistribuzione agisce in rappresentanza delle aziende della distribuzione moderna sui principali tavoli istituzionali e di confronto sia a livello nazionale sia europeo e conta, complessivamente, una rete distributiva di oltre 18.600 punti vendita con oltre 225mila addetti e un giro d'affari superiore a 86 miliardi di euro.

            (RADIOCOR) 07-03-26 11:43:52 (0210)FOOD 5 NNNN

              


