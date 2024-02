Commercio: il 22/4 apre Padiglione ortofrutticolo Mercato agroalimentare Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - Il 22 aprile apre in Via Lombroso a Milano, il Padiglione ortofrutticolo del nuovo Mercato agroalimentare. Si tratta di una struttura con un'estensione di 47.000 metri quadrati di superficie costruita coperta e 15.000 mq di superficie pertinenziali con 160 baie di carico per carico e scarico merce, 102 punti vendita in cui opereranno 46 aziende di ortofrutta specializzate. Questa nuova apertura fa parte del piano di sviluppo Foody 2025, lanciato a fine 2019 da Sogemi e dall'azionista Comune di Milano per portare, con un investimento complessivo di 300 milioni di euro, il nuovo Mercato Agroalimentare a rappresentare il piu' moderno city hub alimentare d'Europa. Il Padiglione e' realizzato secondo i piu' moderni standard tecnologici e ambientali, potendo vantare un sistema di logistica centralizzato e digitalizzato per le operazioni di movimentazioni delle merci, un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili con una potenza di 11,3 MWt e standard di sicurezza operativa e alimentare all'avanguardia.

