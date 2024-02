Commercio: il 22/4 apre Padiglione ortofrutticolo Mercato agroalimentare Milano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - L'apertura del Padiglione ortofrutticolo segue quella delle prime due piattaforme dedicate alla logistica alimentare, oggi in piena operativita' con 15 operatori concessionari e oltre 380 lavoratori, di febbraio 2023. 'Ci stiamo avvicinando sempre piu' ad operare in un moderno comprensorio alimentare in grado di affermarsi e competere a livello europeo: un traguardo sempre piu' vicino e che solo pochi anni fa era considerato da molti impossibile da raggiungere', ha commentato in una nota il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero. 'Con i nuovi edifici daremo vita ad una infrastruttura che, per dimensione, capacita' operativa e impatto ambientale, punta a essere un riferimento per il settore. A completamento del piano avremo oltre centomila metri quadrati dedicati ai prodotti ortofrutticoli che si andranno ad aggiungere ai mercati dedicati ai prodotti ittici, alle carni ai prodotti lattiero-caseari e al mercato dei fiori'. Le prossime tappe di sviluppo del piano Foody 2025 prevedono infatti il completamento del Padiglione 2 ortofrutticolo, la ristrutturazione del Palazzo Affari, la realizzazione della sede direzionale, del Centro cotture e del magazzino centrale di Milano Ristorazione, la realizzazione di una piattaforma logistica ittica e la riqualificazione dell'area di Via Bonfadini.

Com-Mar

