Commercio: Giorgetti incontra Raimondo, "collaborazione Europa-Usa per produzioni strategiche"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 apr - Un incontro "lungo e cordiale", ieri a Washington, tra il ministro dell'Economia e delle finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, e la segretaria al Commercio statunitense, Gina Raimondo. Durante il colloquio, e' stato fatto il punto sulla situazione in Ucraina, anche per gli investimenti necessari nella fase della ricostruzione, e sugli equilibri geopolitici internazionali. E' stata, inoltre, ribadita la volonta' di una collaborazione sul piano economico tra Europa e Stati Uniti per alcune produzioni strategiche 'anche per una questione di sicurezza nazionale', ha sottolineato Giorgetti.

Tra le priorita' espresse dal titolare di Via XX settembre, "l'ambizione dell'Italia di essere protagonista nell'era della transizione ecologica per la possibilita' di fare da ponte tra Africa ed Europa per l'energia pulita".

AAA-Pca

(RADIOCOR) 14-04-23 08:11:27 (0103) 5 NNNN