Commercio: Georgieva (Fmi), quest'anno tremila nuove restrizioni nel mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - In uno scenario di crescita globale in rallentamento e di debito pubblico che a livello mondiale e' prossimo al 100% del pil a peggiorare le cose, afferma il Direttore generale del Fondo Monetario internazionale, Kristalina Georgieva, in un intervento pronunciato al vertice Apec in Peru', c'e' la frammentazione del commercio, che 'non e' piu' il potente motore di crescita di un tempo'. Secondo il numero uno del Fondo monetario, 'la ritirata dall'integrazione economica globale, guidata sia dalle preoccupazioni per la sicurezza nazionale sia dalla rabbia di coloro che ne hanno risentito, e' visibile in un proliferare di misure di politica industriale, barriere commerciali e protezionismo. Solo quest'anno possiamo aspettarci di vedere oltre 3.000 nuove restrizioni commerciali in tutto il mondo. Georgieva ribadisce la 'ricetta' del Fondo monetario proposta nei recenti Annual Meetings: un consolidamento fiscale per ricostituire le riserve per il prossimo shock preservando allo stesso tempo lo spazio per gli investimenti pubblici prioritari e riforme ambiziose per aumentare il potenziale di crescita e stimolare la creazione di posti di lavoro, a partire da subito, con particolare attenzione alla mobilitazione del capitale privato, al miglioramento della produttivita' e, in alcuni casi, alla costruzione di istituzioni e governance piu' forti.

