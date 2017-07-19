Commercio: Federdistribuzione, segnali positivi ma consumi restano deboli
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 dic - 'La mancanza di crescita dei volumi riflette una situazione caratterizzata da un alto livello d'incertezza, nonostante il rallentamento dell'inflazione e nonostante alcuni segnali positivi sulle vendite derivanti dalle recenti iniziative promozionali come il Black Friday'. Cosi' in una nota Federdistribuzione sui dati diffusi dall'Istat relativi alle vendite al dettaglio del mese di ottobre, che evidenziano a livello tendenziale una leggera crescita a valore del +1,3%, accompagnata da un dato a volume dello 0%. Secondo una recente rilevazione Ipsos per Federdistribuzione, il 59% degli italiani riconosce l'attenzione del settore nel contenere i prezzi, un dato che conferma l'impegno delle imprese del retail moderno a sostegno del potere d'acquisto degli italiani, garantendo un'offerta accessibile e di qualita'.
com-arl.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 05-12-25 12:37:40 (0322)FOOD 5 NNNN