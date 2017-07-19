Commercio: Federdistribuzione, segnali positivi ma consumi restano deboli -2

Piu' risorse per sostenere famiglie e imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 dic - Allo stesso tempo, sottolinea ancora Federdistribuzione, prevale la cautela nelle scelte di acquisto, tanto che l'86% dei consumatori dichiara di aver adottato comportamenti per limitare l'impatto sul proprio bilancio, ricercando per esempio sconti (41%) o riducendo sprechi e acquisti superflui (41%).Le festivita' di fine anno, momento fondamentale per un bilancio complessivo sui consumi, permetteranno di misurare lo stato di salute della domanda interna. Rimane tuttavia fondamentale secondo Federdistribuzione indirizzare risorse a sostegno di famiglie e imprese, con l'obiettivo di stimolare una ripresa strutturale e creare le condizioni favorevoli alla crescita nel corso del 2026.

com-arl.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-12-25 12:40:44 (0325)FOOD 5 NNNN