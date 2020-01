Commercio: Federalimentare, Ue escluda agroalimentare Usa da possibili contromisure -2

Evitare fughe in avanti su marchio qualita' nutrizionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 gen - L'industria alimentare, con un fatturato di 145 miliardi nel 2019, che rappresenta il 15% del fatturato totale industria, indica una nota Federalimentare, e' il secondo settore manifatturiero dell'Italia, dopo quello meccanico. A causa dei consumi interni stagnanti, che hanno perso 10 punti percentuali in 10 anni, il settore nazionale 'puo' contare solo sull'export per crescere '. Attualmente fattura 35 miliardi. Federalimentare chiede adeguate politiche di internazionalizzazione e un'attenzione particolare agli accordi bilaterali sottoscritti dalla Ue che hanno fatto registrare andamenti positivi: l'industria alimentare italiana in Giappone ha registrato nei primi 7 mesi del 2019 +11,7% sullo stesso periodo 2018; con il Ceta l'export in Canada e' aumentato del 4,8% rispetto al 2018 e con l'accordo con il Vietnam il Made in Italy alimentare ha registrato +30%

Federalimentare indica che vanno evitate ' fughe in avanti dovute alle singole legislazioni nazionali ' riferendosi al marchio sulla qualita' nutrizionale Nutriscore, il sistema francese che potrebbe minare le eccellenze alimentari italiane e che si basa su principi esemplicistici, discriminatori e penalizzanti, senza alcun dato scientificoe. Per questo, ha concluso Vacondio, 'e' stato necessario contrapporre a questo sistema quello elaborato dal governo italiano, il NutrInform Battery, basato sui principi della dieta mediterranea, e proprio ieri sia stato notificato alla Commissione europea '.

