Commercio extra Ue: Ice, incertezza mercati e globale non consente stime -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 set - A livello di settori produttivi, l'incremento dell'export extra-Ue di agosto 2024 rispetto a luglio e' dovuto alle maggiori vendite di beni di consumo durevoli (+12,7%) e non durevoli (+5,8%), mentre diminuiscono le esportazioni di energia (-9%), beni strumentali (-2,8%) e beni intermedi (-2,5%). Rispetto ad agosto 2023, invece, a contribuire alla flessione sono le minori vendite di energia (-38%) e beni strumentali (-21,8%), mentre crescono le esportazioni di beni di consumo durevoli (+24,9%) e non durevoli (+3,5%) e di beni intermedi (+1,1%), secondo Ice. A livello di paesi ad agosto (rispetto ad agosto 2023) pesa, come detto, il calo dell'export verso gli Stati Uniti (-23,1%) causato dalle commesse della cantieristica; in diminuzione anche le vendite verso Cina (-7,6%), Giappone (-7%) e Regno Unito (-5,6%). Sempre su base annua crescono invece le esportazioni verso Turchia (+17,2%), paesi Asean (+10,2%) e paesi Opec (+9,4%). "In questo quadro, il fatto che l'Italia sia stato l'unico paese che, in un momento in cui il mercato mondiale sta rallentando, abbia aumentando il proprio export, confermando il superamento del Giappone e diventando il quarto esportatore al mondo e' un segnale della forza delle nostre imprese e dell'alto valore aggiunto dei prodotti made in Italy", commenta Zoppas.

bab

(RADIOCOR) 30-09-24 17:08:59 (0494) 5 NNNN