Commercio: Eurostat, Germania prima per valore aggiunto e occupazione in Ue in 2021

Italia al secondo posto per forza lavoro nell'ingrosso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Nel 2021, la Germania deteneva la quota maggiore del valore aggiunto dell'Ue in tutti e tre i settori del commercio, seguita da Francia e Italia. Nel commercio all'ingrosso, i Paesi Bassi detenevano il quarto posto, seguiti dalla Spagna, mentre nel commercio al dettaglio e in quello automobilistico le posizioni si invertivano. E' quanto emerge dall'edizione 2024 di 'Cifre chiave dell'economia europea', pubblicata da Eurostat. Anche in termini di occupazione, la Germania deteneva la quota maggiore in Ue in tutti e tre i settori del commercio. Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, l'Italia e la Spagna hanno registrato la seconda e la terza maggiore forza lavoro, davanti a Francia e Polonia. La Francia e l'Italia sono al secondo e terzo posto anche per il commercio al dettaglio e il settore automobilistico, mentre Spagna e Polonia completano la top five.

