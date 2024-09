Commercio estero: Tajani, export 2024 verso record a 650 miliardi

Impegnato per maggiore penetrazione in Usa e Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - "Quest'anno il nostro export si avvia al record di 650 miliardi di euro. Un risultato importante, che dimostra che il Paese ha imboccato la strada giusta. Questi dati mettono in rilievo la grande flessibilita' e capacita' di adattamento delle nostre imprese, che hanno portato il nostro Paese a essere il quarto esportatore mondiale: una vera superpotenza dell'export".

Cosi' il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo messaggio all'assemblea di Conflavoro. Nel 2023 l'esportazione di beni e' stata pari a circa 626 miliardi.

"Sono personalmente impegnato in una campagna a 360 gradi per l'apertura di nuovi mercati e per una sempre maggiore penetrazione dei nostri prodotti in mercati strategici come gli Stati Uniti, dove sono stato nei giorni scorsi per valorizzare le nostre eccellenze e il nostro saper fare, e la Cina" aggiunge il vicepremier.

