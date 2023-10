Commercio estero: Istat, 2,78 mld surplus verso paesi extra Ue settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Dopo l'aumento di agosto, l'export verso i paesi extra Ue registra a settembre un'ampia flessione congiunturale. E' quanto rileva l'Istat, stimando comunque per il mese di settembre 2023 un saldo commerciale con i paesi extra Ue27 positivo e pari a +2.780 milioni (-5.430 milioni a settembre 2022). Il deficit energetico (-5.493 milioni) e' piu' che dimezzato rispetto a un anno prima (-12.096 milioni) mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, pari a 8.273 milioni, e' elevato e in aumento rispetto a settembre 2022 (+6.666 milioni). Per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 e' indicata una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, piu' ampia per le esportazioni (-6,9%) rispetto alle importazioni (-2,1%). Tale dinamica, spiega l'Istat, e' comunque condizionata dalle operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) registrate il mese precedente, al netto delle quali la flessione si riduce a -2,2%. Nella media del terzo trimestre 2023, la dinamica congiunturale e' lievemente positiva: rispetto al precedente, l'export cresce dello 0,5%, per effetto delle maggiori vendite di energia (+19,5%) e beni strumentali (+1,5%). Nello stesso periodo, l'import registra una riduzione del 4,4%, cui contribuisce in misura rilevante la diminuzione degli acquisti di beni intermedi (-11,4%).

