Commercio estero: Confindustria, ok diplomazia d'affari ma Ue sia unita e credibile

Langella, 'Governance multilaterale fortemente deteriorata' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Nello scenario complesso del commercio internazionale "la diplomazia d'affari e' parte della soluzione, anche a livello nazionale, tuttavia, come parte integrante di un blocco geoeconomico che ha assunto da lungo tempo la competenza esclusiva sulla politica commerciale, le risposte dipendono in larga misura dall'unitarieta', dalla credibilita' e dall'assertivita' dell'Unione europea in ambito multilaterale". Cosi' il direttore generale di Confindustria, Raffaele Langella, nel documento illustrato nel corso dell'audizione convocata dal Comitato permanente sul commercio internazionale della commissione Esteri della Camera, nell'ambito dell'indagine coscitiva Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale".

"Il mercato globale e' aperto e gli scambi, pur in rallentamento, si mantengono poco al di sotto dei massimi storici, ma e' soggetto - ha evidenziato Langella - a persistenti squilibri e asimmetrie e la governance multilaterale del commercio e' fortemente deteriorata.

Sullo sfondo, l'ormai inestricabile intreccio di interessi offensivi e difensivi in materia di sicurezza, energia e primato digitale che si riversa sul commercio attraverso misure protezionistiche che acuiscono l'incertezza rendono i mercati e le scelte di investimento sempre meno intelligibili". Per Confindustria "si tratta di una preoccupazione immediata per l'Italia e per l'Europa alla luce delle crescenti frizioni geopolitiche, degli sviluppi nella produzione e nei consumi globali, della distribuzione demografica ed economica globale e delle sfide poste dalle transizioni energetica, ambientale e digitale".

