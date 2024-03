Commercio estero: Confagricoltura, passi avanti in Europa sulla reciprocita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Il Coreper, il Comitato dei rappresentati permanenti degli Stati membri presso la Ue, ha confermato l'accordo provvisorio raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio sulla proposta di regolamento riguardante gli imballaggi e rifiuti di imballaggi. A darne notizia e' Confagricoltura che ha anche sottolineato come siano state cosi' superate le riserve espresse della Commissione in merito alla disposizione contenuta nell'accordo, secondo la quale anche le aziende con sede nei paesi terzi dovranno seguire la nuova normativa. In pratica, dovra' valere la clausola di reciprocita'.

Secondo la Commissione - spiegano ancora a Confagricoltura - la reciprocita' non e' conforme alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). In effetti, le importazioni in arrivo dai paesi aderenti all'Organizzazione non possono essere vietate unilateralmente, se non per motivi di precauzione sanitaria.

Gdo

