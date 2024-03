Commercio estero: Confagricoltura, passi avanti in Europa sulla reciprocita' -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Il mercato europeo - ribadisce Confagricoltura - deve essere aperto solo ai prodotti ottenuti nel rispetto delle norme europee in materia di sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente, tutela del lavoro e benessere degli animali. Le regole, insomma, devono valere per tutti. Per gli agricoltori degli Stati membri e per gli operatori che intendono collocare i propri prodotti su un mercato, quello dell'Unione, che e' tra i piu' grandi al mondo.

Tenuto conto, inoltre, dell'instabilita' che sta caratterizzando l'andamento dei mercati - concludono a Confagricoltura - e che il cibo e' diventato uno strumento di guerra e pressione politica, dovrebbe essere anche introdotta una clausola di salvaguardia, da far scattare in modo automatico e rapido in caso di aumento delle importazioni di prodotti agroalimentari dai paesi terzi rispetto ad una media prefissata. L'obiettivo e' quello di salvaguardare la stabilita' dei mercati e la tenuta dei prezzi agricoli nell'Unione. Non e' un ritorno al protezionismo, conclude la Confagricoltura, ma la presa d'atto che la globalizzazione e' entrata in una fase nuova ed ancora incerta negli ulteriori sviluppi.

Gdo

